Gerade hat der Trainingsbetrieb auf der Radrennbahn in Dudenhofen wieder begonnen und schon stehen mit Blick auf Olympia in Dudenhofen große Ereignisse an. Das ganz große Ding kommt 2025.

Die Freiluftsaison ist eröffnet, zumindest für die Bahnradsportler. Seit Ostern geht es wieder auf der Radrennbahn in Dudenhofen rund. Noch ist nicht alles picobello in Schuss, weil Platzwart