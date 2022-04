Speyer braucht ein Nachttaxi für Frauen und Mädchen. Diesem Tenor aus der Politik schließt sich die Stadtverwaltung an. Sie will den Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal und Youtube) über das Wie und Wieviel entscheiden lassen.

Die Prüfung des neuen Angebots hatte der Stadtrat 2020 auf SPD-Antrag beschlossen. Corona habe dann für Unterbrechungen bei der Bearbeitung gesorgt, teilt nun die Stadt mit. Grundsätzlich trägt diese die Forderung mit: „Das Nacht-Taxi für Frauen und Mädchen ist ein wichtiger Ansatz zur Gleichstellung. Es trägt zur Frauenförderung in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe in unserer Stadt bei“, so ihre Vorlage. Außerdem sei ein solches Angebot nachhaltig, ersetze eigene Autos.

Die Stadt regt einen Modellversuch an. Die genauen Details solle die Verwaltung erarbeiten, falls der Stadtrat am Donnerstag zustimmt. Vorgeschlagen werden Fahrten im Winterhalbjahr von 17 bis 6 Uhr und im Sommer von 21 bis 4 Uhr. Es wäre ein freiwilliges Angebot. Frauen und Mädchen würden bis vor die Haustür gefahren. Die Stadt würde sich an der Bezahlung beteiligen.

Kostenfrage noch ungeklärt

„Wie hoch der Anteil der Stadt an jeder Fahrt ist und welche Kosten bei den Frauen verbleiben, ist vom Stadtrat zu entscheiden“, heißt es in der Vorlage. Die Höhe des Zuschusses sei auch von Verhandlungen mit den Taxi-Firmen abhängig. Die Stadt nennt als Beispiele Nacht-Taxis in Mannheim, Heidelberg, Viernheim, Maintal und Münster, bei denen es teils Festpreise von 2,80 bis 7 Euro pro Fahrt gibt. In Mannheim gibt es keine Festpreise, aber Zuschüsse von 6 bis 7 Euro pro Fahrt.