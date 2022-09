Die Polizei hat am Dienstag nach eigener Mitteilung einen Ladendieb gestellt. Der 24-Jährige habe gegen 18.45 Uhr in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße drei Flaschen Parfüm aus der Auslage genommen und sei geflüchtet, ohne die Ware zu bezahlen. „Die Ladendetektivin konnte beobachten, dass der Tatverdächtige sich auf der Straße mit einem anderen Mann unterhielt und dann in Richtung Dom davonging“, heißt es im Bericht. Das habe eine Fahndung ermöglicht, bei der der Mann auf einer Bank sitzend angetroffen worden sei. Er habe die entwendeten Parfümflaschen im Wert von 250 Euro noch bei sich gehabt. Nun komme ein Strafverfahren wegen Diebstahls auf ihn zu.