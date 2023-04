Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kirche St. Gangolf in Dudenhofen wurde jetzt die musikalische Andachtsreihe „Musiker aus der Nachbarschaft“ eröffnet. Die Cellistin Isabel Eichenlaub aus Speyer spielte dabei auch ein zweites Instrument.

Die Cellistin Isabel Eichenlaub hat am Samstag in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen Sätze aus den sechs Suiten für Cello von Johann Sebastian Bach gespielt, kombiniert mit eigenen