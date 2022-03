Am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Gangolf Dudenhofen mit Rabea Maria Kraft und Bernd Camin die siebente musikalische Andacht statt.

Rabea Maria Kraft und Bernd Camin verzaubern die Zuhörer mit virtuoser Musik aus Barock bis Frühromantik für Blockflöten und Tasteninstrument. Mit ihrem lebendigen und dynamischen Zusammenspiel sowie dem farbenreichen Einsatz verschiedener Blockflöten begeistern die beiden Musiker ihr Publikum.

Für diese Andacht haben sie Sonaten, Konzerte und Fantasien von Vivaldi, Telemann, Baston, Mozart und Krähmer ausgewählt. Mal virtuos, mal heiter und fröhlich, aber auch getragen und kantabel, bieten diese Werke ein großes Spektrum an klanglichen Eindrücken und Anregungen.

Rabea Maria Kraft absolvierte ihr Blockflötenstudium im pädagogischen und künstlerischen Diplom-Studiengang sowie ihr Schulmusikstudium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Sie ist dreimalige Bundespreisträgerin bei „Jugend Musiziert“ und es folgten weitere Preise sowie Stipendien für Auftritte im In- und Ausland. Bernd Camin studierte Kirchenmusik und Schulmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Mit seinem versierten Klavierspiel begeistert er Groß und Klein.

Lebendiges Musizieren fördern

Es ist das Herzensanliegen dieser musikalischen Andachten das lebendige Musizieren zu fördern und den Zuhörer einen Moment des Innehaltens und Genießens zu bieten. In der Pandemie ist es für Musiker schwer geworden vor Publikum Musik machen zu können und damit Menschen zu erfreuen. Die Einnahmen der von dem Kirchenchor und Chorissimo St. Cäcilia Dudenhofen organisierten Reihe kommen den Musikern zugute, welche dadurch eine angemessene feste Gage für ihre Arbeit erhalten.

Die nächste musikalische Andacht findet im Sommer 2022 statt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Es gelten die 3G-Regeln (Geimpft, Genesen oder offizieller Schnelltest) und es besteht Maskenpflicht. Zertifikate und Personalausweis sind mitzubringen.

Infos auf der Homepage der Pfarrgemeinde

https://www.pfarrei-dudenhofen.de/aktuelles/gottesdienste/Dort ist auch die Buchung der Sitzplätze möglich.