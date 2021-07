Mit 190 Kilometern pro Stunde auf der B39 unterwegs war laut Polizei am Samstag, kurz vor 20 Uhr, ein 39-jähriger Motorradfahrer. Dabei sei im betroffenen Bereich zwischen Speyer und Dudenhofen lediglich Tempo 70 erlaubt. Der Mann sei aufgefallen, weil er in der Dudenhofer Straße in Speyer mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts in Richtung Neustadt gefahren sei, so die Beamten. Er habe sein Kraftrad deutlich beschleunigt und erst bei Erblicken des Streifenwagens seine Geschwindigkeit verringert. Gegen den Mann werde nun ein Verfahren wegen verbotener Fahrzeugrennen eingeleitet. „Weiterhin wurde bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft sowohl dessen Führerschein wie das Motorrad sichergestellt.“