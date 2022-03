Am Freitagmorgen befanden sich 416 Geflüchtete aus der Ukraine in der Speyerer Landeserstaufnahmeeinrichtung AfA in der Spaldinger Straße. Das teilte das Mainzer Ministerium für Integration mit. Damit wohnen in der Speyerer Einrichtung am meisten Ukrainer in ganze Rheinland-Pfalz. Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es auch in Trier, dort waren am Freitag 399 Geflüchtete untergebracht, in Bitburg waren es 186, in Hermeskeil 151 und in Kusel 149.