Die SPD Speyer zeigt sich „verwundert und erstaunt“ über Aussagen von Architekt Stephan Böhm (Köln) bei einer Veranstaltung in Speyer, in der es um die bauliche Zukunft von Maximilianstraße und Postplatz ging. Böhm steht hinter der Umgestaltung in den späten 1980er-Jahren und hat sich teilweise gegen Veränderungen ausgesprochen. Für die SPD betont hingegen Vorsitzender Walter Feiniler: „Die Welt hat sich verändert.“ Insbesondere aufgrund der Folgen des Klimawandels gebe es „Optimierungsbedarf in der Innenstadt“.

Schon in den Bauplänen der 1980er-Jahre hätten manche Grün vermisst. Dafür habe sich aber keine politische Mehrheit gefunden. „Heute würde dieses anders aussehen“, meint Feiniler. Verwundert äußert er sich auch zu Böhms Kritik an „Halligalli“ in der Maximilianstraße: Ohne Gastronomie und ohne Feste drohe eine „Schlafstadt“. Die SPD regt mehr Verschattung und Wasser in der Maximilianstraße an.