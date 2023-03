Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Baustopp für das Haus Maximilianstraße 75 besteht fort, aber es gibt auch Hoffnung für Eigentümer Klaus Reschka. Er will – wie zuletzt am 17. September berichtet – in den Obergeschossen des Geschäftshauses Wohnungen einrichten, ist sich allerdings bisher mit dem Denkmalschutz nicht einig. Die nächste Runde lief im Stadtrechtsausschuss.

Das historische Haus, in dem früher das Sportwarengeschäft „Sakul“ residierte und nun ein Geschäft der Modekette „Cecil“ ansässig ist,