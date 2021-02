Drei Disziplinen stehen bei der Mannschaftschallenge der TG Waldsee ab Montag auf dem Programm: Joggen, Radfahren und Inlineskaten. Das haben die Waldseer am Dienstag über ihre sozialen Kanäle verbreitet.

Ganz dem Trend der Corona-Zeit entsprechend, bietet der Verein damit ein abteilungs- und team-übergreifendes Spiel an: einfach Kilometer sammeln. Und zu gewinnen gibt’s monatlich in Einzel- und Teamwertung ebenfalls was.