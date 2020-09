Der für Samstag, 5. September, angekündigte Gastorganist Wladimir Matesic aus Bologna musste verletzungsbedingt seine Reise nach Speyer kurzfristig absagen. Auf der Suche nach Ersatz ist Domorganist Markus Eichenlaub schnell fündig geworden: Daniel Beckmann, Domorganist in Mainz, freut sich nach seinem Gastspiel 2014 erneut im Speyerer Dom konzertieren zu dürfen. Durch den Wechsel ändert sich das Programm des Orgelabends, der um 19.30 Uhr beginnt.

Zur Eröffnung erklingen zwei gewichtige Werke von Johann Sebastian Bach: Praeludium und Fuge in C-Dur BWV 547, gefolgt von der Trio-Sonate in G-Dur BWV 530. Von Louis Vierne sind mit „Impromptu“ und „Sur le Rhin“ zwei eindrucksvolle Werke aus der Suite No. 3 des früheren an Notre-Dame in Paris tätigen Organisten Vierne zu hören. Es folgen die „Sechs Studien für Pedalflügel“ von Robert Schumann, die Daniel Beckmann im Frühjahr an der Dreymann-Orgel in St. Ignatius in Mainz im Rahmen einer Gesamteinspielung für das Label Aeolus aufgenommen hat. Den Abschluss bilden Praeludium und Fuge über den Namen B-A-C-H von Franz Liszt.

Auch das „Praeludium“, in dessen Rahmen der jeweilige Gastorganist vor Konzertbeginn zu seiner Person und zu seinem Programm interviewt wird, kann in einer leicht veränderten Form erstmals wieder stattfinden. Es beginnt erst um 19 Uhr und kann von den Konzertplätzen im Hauptschiff aus mit Hilfe der Lautsprecheranlage verfolgt werden.

Vorverkauf über www.reservix.de oder bei den Vorverkaufsstellen von Reservix. Anmeldungen nimmt auch das Büro der Dommusik unter der Rufnummer 06232 100 9310 oder Mailto: dommusik@bistum-speyer.de entgegen.