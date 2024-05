Die Eröffnung der Kneipp-Saison hat sich zum kleinen Volksfest entwickeln. Zum früher üblichen Wassertreten im Becken hinter der Josephskirche ist an diesem Samstag ein Frühlingsmarkt gekommen. Der Bereich um die Kneipp-Anlage soll weiter aufgewertet werden.

Besucher der Veranstaltung mit Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) als städtischer Vertreterin freuten sich unter anderem über das neue Insektenhotel, das die Speyerer Wählergruppe (SWG) vor wenigen Tagen für den Kneipp-Kräutergarten gespendet hat. Es wurde laut SWG von deren Mitglied Fritz Hochreither mit Liebe zum Detail gefertigt und im Garten montiert. Es sei „speziell für die Bedürfnisse von Wildbienen und Insekten konzipiert, um ihnen einen sicheren Lebensraum zu bieten und die lokale Artenvielfalt zu unterstützen“.

In diesem Jahr soll außerdem der Mühlturmpark aufgewertet werden, der die Kneipp-Flächen umgibt. Aus dem Befund heraus, dass seine Gestaltung in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden ist, hat ihn die Stadt in das Förderprogramm „Umbau Kernstadt-Nord“ einbezogen. Er handele sich dabei um eine der letzten Maßnahmen innerhalb des Programms, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage.

Wasser und Strom kommen

Die Arbeiten liefen. „Aktuell wird der Park mit Wasser und Strom erschlossen“, informiert Seiler. Wasser helfe ganz konkret dem Kneipp-Verein, um dessen Becken zu füllen und um die Kräuterbeete zu gießen. Strom benötige der Park für das Klein-Gradierwerk, welches sich aktuell noch in der Planung und Ausschreibungsphase befinde. Geplant seien auch eine Sanierung des Pflasters und der Sonnenuhr. „Zudem kann der Park neue Sitzbänke und eine zusätzliche Dog-Station vertragen“, so Seiler.

Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von 220.000 Euro. Beim Ziel, so schnell wie möglich mit dem Projekt fertig zu werden, motivieren die in Aussicht gestellten Zuschüsse: „Alle Maßnahmen, welche dieses Jahr noch abgerechnet werden können, werden mit 60 Prozent gefördert.“

Termin

Die Kneipp-Anlage im Mühlturmpark ist ab sofort bis Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.