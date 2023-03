Ein 54-jähriger Mann aus Ludwigshafen hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Ortsumgehung Waldsee mit seinem Auto überschlagen und dabei leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16.30 Uhr auf der L533 in Richtung Schifferstadt unterwegs, als ihm eine 72-jährige Frau aus Neuhofen mit ihrem Auto entgegenkam. In Höhe der Einmündung zur Rehhütter Straße seien beide Autos im Bereich einer langgezogenen Kurve zusammengestoßen, weshalb sich der Wagen des Ludwigshafeners überschlagen habe und auf dem Dach liegen geblieben sei. Das Auto der 72-Jährigen, die bei dem Unfall unverletzt blieb, sei etwa 50 Meter weiter im angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Die Ortsumgehung musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Weil die Frau angegeben hat, kurz vor dem Unfall einen Schwindelanfall erlitten zu haben, ist gegen sie ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet worden. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei Schifferstadt bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.