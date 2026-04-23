Ein Lkw-Brand auf der A61 zwischen dem Kreuz Speyer und Schifferstadt hat am Donnerstagabend den Verkehr gestoppt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war deshalb seit kurz nach 18 Uhr die Autobahn in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Kurz nach 19 Uhr sollte in eine Teilsperrung übergangen werden, weil das Fahrzeug gelöscht war. Das Feuer war demnach auf dem Auflieger des Lastwagens ausgebrochen. Keine Verletzten, keine weiteren beteiligten Fahrzeuge, meldet die Polizei. Die Ursache des Brandes mit hohem Sachschaden stehe noch nicht fest, es gebe jedoch den Verdacht eines technischen Defekts.