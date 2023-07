Hanno Gerwin ist als Präsident des Lions-Clubs Speyer auf Boris Weber gefolgt. 23 Veranstaltungen kündigt er für „sein“ Jahresprogramm an. Der „Neue“ ist kein Ur-Speyerer. Das gibt der 70-Jährige gerne zu. Seit 2018 lebt er in der Domstadt. Zuvor war er im Badischen berufstätig und im Elsass ansässig, wo er noch einen Zweitwohnsitz hat. Er ist aus der Karlsruher in die Speyerer Einheit des Serviceclubs gewechselt. Gerwin ist gelernter Kaufmann, ordinierter evangelischer Pfarrer und Journalist. Die beiden letztgenannten Professionen hat er als Rundfunkbeauftragter der Badischen Landeskirche zusammengebracht.

In seine Verantwortung bei Lions hat er sich voller Vorfreude gestürzt. „Ich lerne die Stadt Speyer und die freundlichen Menschen, die hier fest verwurzelt sind, wunderbar kennen“, sagt er. 23 Termine umfasst sein Programm. Die Clubfahrt will der italienischsprachige Präsident in die Hafenstadt Genua führen.