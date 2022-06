Der Lions Club Speyer Palatina hat eine neue Präsidentin. Auch eine große Veranstaltung steht im Juli ins Haus, deren Erlös sich an Geflüchtete aus der Ukraine richtet.

Erika Wagner übernimmt zum 1. Juli die Präsidentschaft des Lions Club Speyer Palatina. Das teilte der Verein nun mit. In das Amt des Past-Präsidenten wechselt demnach Kirsten Höfling-Gutenkunst. Zur Vize-Präsidentin wurde Eva Wöhlert ernannt. Die Amtsübergabe fand laut dem Verein vergangenen Sonntag in Billigheim-Ingenheim statt.

Die nächste große Veranstaltung des Clubs steht zudem bevor Wie der Verein mitteilt, findet am Freitag, 15. Juli, 19.30 Uhr, in der Gedächtniskriche in Speyer die „Lions Summernight“ statt. Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz spielt dort in großer Besetzung zugunsten notleidender Menschen aus der Ukraine. Karten gibt es online unter www.reservix.de oder bei folgenden Vorverkaufsstellen in Speyer: Touristinfo, EP:Seidel, Speyrer Buchladen, Zahnarztpraxis Cormentis, Guitar Shark, Buchhandel Fröhlich, Event+Ticket Service.

Der Erlös aus dem diesjährigen Schokoladenverkauf geht laut dem Club an den „FVB.HILFT“ aus Berghausen, eine Hilfsorganisation im Bereich der Nachbarschaftshilfe, sowie an das Seniorenbüro Speyer zur Unterstützung älterer Menschen.