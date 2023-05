Günter Kirchberg (Römerberg), früherer Studienseminar-Leiter in Speyer, ist mit dem „Melvin Jones Fellowship Award“ des Lions Clubs ausgezeichnet worden. Ihm wird damit für seinen Einsatz um den Schwerd-Preis für besonders leistungsbereite Schüler an Speyerer Schulen gedankt, teilen die Lions mit. Kirchberg hatte diesen vor mehr als 20 Jahren wiederbelebt. Sein Engagement sei für die Clubmitglieder eine Inspiration, heißt es. Die Ehrung war in eine Gala zum 60-jährigen Bestehen des Speyerer Lions-Charters eingebunden, die im Schloss Bruchsal gefeiert wurde. Laut Präsident Boris Weber hat die Serviceorganisation in dieser Zeit mehrere 100.000 Euro für soziale Zwecke gesammelt. Einen Benefizcharakter hat demnach auch eine weitere Veranstaltung anlässlich des Jubiläums: eine Erlebnisfahrt mit der historischen Dampflok „Kuckucksbähnel“ am Sonntag, 25. Juni, 10.30 Uhr, ab dem Hauptbahnhof Neustadt. Damit soll die Arbeit des PEN Deutschland für verfolgte Schriftsteller unterstützt werden. Interessierte können teilnehmen, wenn sie als Anmeldung 50 Euro auf das Konto des Fördervereins Lions Hilfe überweisen: IBAN DE75 5479 0000 0000 1537 53.