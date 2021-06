Insgesamt 7000 Euro hat der Lions-Club Speyer Palatina nach eigenen Angaben zu gleichen Teilen an die Soziale Anlaufstelle (SAS) in Speyer und den Härtefonds der Stadt gespendet. Das Geld stammt aus dem Verkauf der „Schutzengelschokolade“ im vergangenen Jahr. Sie wird regelmäßig in der Vorweihnachtszeit für einen sozialen Zweck verkauft. Ihre Banderole zieren gemalte Kinderbilder. Im vergangenen Jahr wurden die Sorten Sao Tome und gebrannte Mandel verkauft. Die SAS betreut rund 130 Wohnungslose in der Domstadt. Für sie sollen laut Pressemitteilung des Clubs von den 3500 Euro Hygieneartikel und Lebensmittel gekauft werden. Die anderen 3500 Euro sollen demnach finanzschwachen Familien zugute kommen und in die Verpflegungskosten der Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule fließen.