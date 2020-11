Die 23 Jahre alte Studentin Kim Brinkmann, Vorsitzende des 2020 neu gegründeten Stadtverbands Speyer der Partei „Die Linke, ist am Donnerstag, bei einer Mitgliederversammlung zur Direktkandidatin ihrer Partei im Wahlkreis 39 (Speyer) für die Landtagswahl 2021 gewählt worden. Brinkmann ist seit fünf Jahren in der Partei politisch aktiv und setzt sich hauptsächlich für eine neue Bildungspolitik, den Kampf gegen Diskriminierung und ein soziales Rheinland-Pfalz ein. Eine ihrer Kernforderungen ist die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und das Einführen einer Schule für alle. „Wir müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen und uns ein Vorbild an den skandinavischen Schulmodellen nehmen. Schule soll keine Lernfabrik sein, die Kinder bloß für die Wirtschaft zurechtformt“, so Brinkmann. Als B-Kandidat wurde nach Angaben der Partei Aurel Popescu, Fraktionsvorsitzender der Linken im Speyerer Stadtrat, gewählt.