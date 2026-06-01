Titel, Bestmarken und Medaillen lautete die Bilanz der Vertreter der Region bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Mainz.

Mia Vogt (TS Germersheim) aus Lingenfeld sprintete in der Viermal-100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Rhein-Pfalz, die in 49,46 Sekunden bei den Unter-18-Jährigen gewann. Auf Platz fünf folgte Rhein-Pfalz II mit Mia Baader und Amelie Pap vom TSV Speyer in 53,30 sek. Der Sieg ging auch an Nina Neumann ( Speyer) über 3000 m der U18 mit neuem Hausrekord von 12:32,81 min.

Annika Müller aus Mechtersheim (LG Rülzheim) qualifizierte für die süddeutsche Meisterschaft in diesem Monat. Ihre Bestzeit von 19:14 min über 5000 m als Zweite genügte. Rebecca Riedel aus Otterstadt nahm für Rülzheim Rang zwei im gemeinsamen Rennen von U18 und Frauen über 1500 m ein (4:54,31).

Viele Rekorde

Simon Nolasco (TSV) steigerte sich als Zweiter über 200 m der U18 auf 23,50 sek und lief die 100 m noch nie so schnell als in 11,79. Daraufhin triumphierte er im B-Finale. Nolascos Vereinskamerad Dennis Aziz spurtete bei den Herren 11,89. Josephine Rief (ASV Harthausen) stellte zwei neue Bestleistungen bei der U18 auf. 27,50 sek genügten zu Position acht über 200 m vor Pap (27,63). Das 100-m-Halbfinale beendete sie in 13,28. Pap drückte ihren Hausrekord auf 13,25. Baader zog in die Finals ein. Josua Lauer (Harthausen) schloss den U18-Hochsprung mit 1,59 m als Neunter ab. Clara Marie Scheibe kam im Kugelstoßen auf 7,51 m.