Der Haushaltsplan der Stadt Speyer für das Jahr 2022 ist genehmigt. Auf dieser Grundlage kann die Verwaltung nun unter anderem neue Stellen besetzen und Ausgaben tätigen. Kritische Anmerkungen hat der Bescheid der Kommunalaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes dennoch.

So rechnet die ADD 9,5 Millionen Euro von den rund 194 Millionen Euro an geplanten Aufwendungen den sogenannten freiwilligen Ausgaben zu. Nur 7,1 Millionen Euro an solchen Zuschüssen würden jedoch