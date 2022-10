Die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke äußert Kritik an städtischen Kita-Plänen. Es geht um den Wegfall der Kita Cité de France und um die Neubaupläne für eine Betreuungseinrichtung am Russenweiher.

Nach Ansicht der Fraktion ist das im Neubaugebiet vorgesehene Gelände von rund 1800 Quadratmetern für eine viergruppige Kita plus Frischküche zu klein. „Es wird damit auch jegliches künftiges Entwicklungspotenzial einer Kita allein aus räumlichen Gründen unterbunden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wäre das Projekt „nicht zukunftsweisend und nachhaltig“. Nachdem der Jugendhilfeausschuss zuletzt den städtischen Plänen zugestimmt hatte, soll nun in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 13. Oktober (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), die endgültige Entscheidung fallen. Die Linke schlägt vor, darauf zu verzichten und zuerst den Bauausschuss einzubeziehen.

Sie hat für die Ratssitzung auch einen Komplex von acht Fragen eingereicht, um die Hintergründe der städtischen Planungen zu erfahren.