Über die Zukunft des Kaufhofs in der Maximilianstraße gibt es noch keine klare Aussage seitens des Essener Warenhauskonzerns Galeria Kaufhof Karstadt (GKK). „Welche Häuser geschlossen werden, steht heute noch nicht fest“, antwortet die GKK-Zentrale auf ein gemeinsames Schreiben des Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger und des Landtagsabgeordneten Michael Wagner (beide CDU). Man werde „zeitnah in Gespräche mit den Vermietern“ gehen, teilt der Konzern demnach mit. Hier gehe es „neben der Miete selbst auch um weitere Fragen wie Flächennutzung, energetische Sanierungen, Modernisierungs- und Baumaßnahmen“, heißt es aus Essen weiter: „Ob ein Standort erhalten bleiben kann, wird auch stark von diesen Gesprächen abhängig sein.“

Unterdessen zeigt sich die Speyerer Wählergruppe (SWG) „bestürzt“ darüber, dass sich Kaufhof erneut in einer problematischen Lage befinde und die Schließung der Filiale in Speyer wieder im Raum stehe. „Wir hoffen, dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, einen Leerstand an dieser für die Innenstadt so wichtigen Stelle zu verhindern und die Arbeitsplätze zu erhalten“, so die SWG. Eine mögliche Veränderung an dieser Stelle müsse „aktiv durch die Wirtschaftsförderung begleitet werden“, fordert die SWG: „Vielleicht lässt sich hier auch wieder eine Kombination aus Einzelhandel und Gastronomie realisieren, wie sie früher erfolgreich war.“