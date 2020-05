Für Anfang dieser Woche waren Vorentscheidungen über die Zukunft der 172 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof erwartet worden, darunter die in Speyer. Am Dienstagabend saßen unter anderem die rund 60 Mitarbeiter des Hauses in der Maximilianstraße weiter auf glühenden Kohlen.

Eine Tarifkommission für den finanziell angeschlagenen Warenhaus-Konzern hat zwar getagt, aber das Management hat bisher keine Liste der beabsichtigten Filialschließungen veröffentlicht. Bisherigen Äußerungen der Verantwortlichen zufolge soll mindestens ein Drittel der Filialen vor der Schließung stehen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat für Donnerstag ein Gespräch mit der neuen Speyerer Kaufhof-Geschäftsführerin Christiana Baudach vereinbart, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Sie wolle sich bei dieser Gelegenheit außerdem mit dem örtlichen Betriebsrat „über die weiteren Entwicklungen in Zusammenhang mit den Zukunftsperspektiven der Speyerer Filiale“ austauschen.

„Dreh- und Angelpunkt“

Aus Seilers Sicht ist das Haus mit 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein „Dreh- und Angelpunkt der innerstädtischen Versorgungsstruktur“. Mit einem Einzugsbereich weit über Speyer hinaus sei die Filiale ein Frequenzbringer, der aber auch von der attraktiven Innenstadt profitiere. Sie setze sich dafür ein, „dass der historisch gewachsene Standort des Kaufhofs in Speyer nicht geschlossen werden darf“, so die OB.