Der Bahnübergang Karl-Spindler-Straße/Siemensstraße ist wieder passierbar. Die Bauarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag bestätigt hat. Der Übergang war ab Mitte Oktober gesperrt. Grund waren Modernisierungsarbeiten. Die Querung wurde – wie die übrigen Bahnübergänge in Speyer – als Teil des sogenannten Schnellläufer-Programms des Bundes digitalisiert. Die Bahn erhofft sich dadurch eine geringere Störanfälligkeit und einen flüssigeren und flexibleren Zugbetrieb auf der Verbindung von Wörth über Germersheim und Speyer nach Schifferstadt. Im Zuge dessen wurden auch die Stellwerke in Wörth, Rülzheim und Speyer grundlegend modernisiert. Gesteuert werden sie nun vom neuen, zentralen elektronischen Stellwerk in Germersheim. Ursprünglich sollte der Übergang in der Karl-Spindler-Straße bereits Ende November fertig sein, die Arbeiten hatten sich jedoch verzögert. Noch bis voraussichtlich 20. Januar gesperrt ist der Bahnübergang in der Mühlturmstraße.