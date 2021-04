Das Lokal „Kardinal 2“ initiiert eine Hilfsaktion und investiert trotz Krise. Die Altpörtel des Weltladens aus kolumbianischer Künstlerhand erhält ein zweites Pendel neben der Brezel.

Nein, mit einem dritten Lockdown habe er nicht gerechnet, gibt Matthias Kowalke, Inhaber des Lokals „Kardinal 2“ in der Kutschergasse, zu. Dass er – durch Investitionen und die Aufstockung des Kurzarbeitergelds für seine drei Mitarbeiter – finanziell inzwischen in eine angespannte Phase komme, habe ihn nicht davon abgehalten, ein Sozialprojekt anzugehen.

Und so kann inzwischen im Speyerer Weltladen ein „Kardinal“-Pendel für die Altpörtel-Uhr aus kolumbianischer Künstlerhand erworben werden, die dort 2020 zum Verkaufserfolg geworden ist. Das Logo des Speyerer Lokals stand Pate für den Prototyp, Kowalke hat nach eigener Aussage die ersten 50 Exemplare erworben und dem Weltladen zum Selbstkostenpreis für einen Weiterverkauf zur Verfügung gestellt. „Die Hälfte davon ist schon weg“, berichtet er stolz.

Postkarte in der Pandemie

Für positive Stimmung in der Pandemie sorge auch die neue Kunstpostkarte, die Kowalke herausgegeben hat. In örtlichen Buchhandlungen werde sie schon für 2,50 Euro angeboten, im „Kardinal 2“ werde sie nach der Wiedereröffnung natürlich ebenfalls erhältlich sein. Das Motiv sind von Kowalke selbst fotografierte Palmen, wie er sie auf mehreren Meter großen Abzügen auch als neue Dekoration im Lokal aufgehängt hat. Von außen präsentiert sich das Gebäude seit Kurzem komplett renoviert. In die neue Fassade plus Markise habe er eine fünfstellige Summe investiert, berichtet der Betreiber. Auch deshalb hoffe er auf baldige Corona-Entspannung. „Ich rechne mit Mitte Mai“, sagt er in Bezug auf die Wiedereröffnung.