Die Bundespolizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung in einer S-Bahn zwischen Römerberg-Heiligenstein und Speyer. Sie informiert jedoch jetzt erst über den Fall, der sich schon am 12. März, 0.30 Uhr, zugetragen haben soll. Drei Männer seien in Streit geraten, einer davon soll von zwei 18- bis 20-Jährigen mit Faustschlägen im Gesicht angegriffen und verletzt worden sein. Die Täter seien dunkelblond und in Begleitung einer jungen Frau gewesen. Am Bahnhof Speyer hätten sie den Zug verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0631 340730 zu melden. Dass sie erst mit fast einem Monat Verzögerung über den Fall informiert, erklärt sie mit ermittlungstaktischen Gründen. Es habe Vernehmungen gegeben, aber diese hätten noch nicht zum Ziel geführt.