Der Jugendstadtrat Speyer wird am Donnerstag, 9. Dezember zum siebten Mal an den weiterführenden Schulen und den Förderschulen der Stadt sowie der Realschule plus in Dudenhofen gewählt. Wer sich zur Wahl stellen will, hat nur noch ein paar Tage Zeit dafür. An der Johann-Joachim-Becher-Schule findet die Wahl im Zeitraum von Montag, 6. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember, statt. Für Jugendliche, die keine der genannten Schulen besuchen, wird am Wahltag, 9. Dezember, von 18 bis 19 Uhr in der Jugendförderung eine Jugendversammlung angeboten. Die Schülerinnen und Schüler jeder Schule wählen je drei Mitglieder. Kandidieren und wählen dürfen alle Jugendlichen, die am 9. Dezember mindestens zwölf, aber noch keine 19 Jahre alt sind.

Laut Stadt werden rund 3500 Jugendliche wahlberechtigt sein. Die Amtszeit dauert zwei Jahre. Wer mit 18 Jahren gewählt wird, oder zwischenzeitlich aus Speyer wegzieht, bleibt bis zum Ende der Wahlperiode im Jugendstadtrat.

Mit Werbung und einer Plakatkampagne an den Schulen soll Interesse für eine Kandidatur und Stimmabgabe geweckt werden. Alle wahlbeteiligten Jugendlichen werden per Post von der Stadt über die Wahl informiert. Interessierte können ihre Bewerbung im Schulsekretariat ihrer Schule oder bei der Jugendförderung in Speyer bis Freitag, 12. November, abgeben.