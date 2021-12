Der siebte Speyerer Jugendstadtrat ist gewählt. Ihm gehören nach Mitteilung der Stadt 19 Mädchen und sieben Jungen an, die nun für zwei Jahre politisch mitentscheiden.

Zur Wahl aufgerufen waren an elf weiterführenden Schulen in Speyer und an der Realschule plus in Dudenhofen etwas mehr als 3300 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. 34 Bewerber gab es, von denen maximal drei pro Schule in das Gremium einziehen dürfen; manche Schulen konnten dieses Kontingent nicht ausschöpfen, sodass dem Rat in Zukunft 26 Mitglieder angehören. Es hätten gut 2400 Schüler ihre Stimme abgegeben – eine Wahlbeteiligung von gut 73 Prozent, so die Stadt. Bei der Wahl 2019 waren es 75 Prozent.

Das neue Gremium wird sich laut Geschäftsführerin Sabina Hecht von der Stadtverwaltung voraussichtlich am 16. Februar 2022 konstituieren. Direkt davor sei ein Wochenendseminar geplant, um die Neugewählten auf ihre Tätigkeit vorzubereiten.

Die Gewählten

IGS: Alina Friesen, Vivienne Arbogast, Lea Süß; Hans-Purrmann-Gymnasium: Emma Meyer, Sophia Misske, Mia Solveig Stivan; Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium: Amelie-Sophia Stiefel, Leon Kegler, Yannik Aaron Naunin; Edith-Stein-Realschule: Maliha Imran, Prechiella Horländer, Khayala Nasirova; Johann-Joachim-Becher-Schule: Alexander Martirosyan; Realschule plus Dudenhofen: Monika Franz; Burgfeldschule: Zorana Vujicic, Lukas Nord, Gloria Przestacki; Realschule plus Nikolaus-von-Weis: Lenil Sand, Daryana Dost; Schule im Erlich: Naba Sobeih, Alexander Ismailow; Gymnasium am Kaiserdom: Rouven Hack, Bastian Bubbel; Edith-Stein-Gymnasium: Zara Merz, Lenya Misselwitz, Paula Hemmerich.