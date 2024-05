Ein Busfahrer ist am Dienstagabend in Speyer von einem jugendlichen Fahrgast zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Laut Polizei war der Bus der DB-Regio-Linie 565 vom Hauptbahnhof in Richtung der Viehtriftstraße unterwegs. Der Täter betrat den Bus gegen 21.10 Uhr gemeinsam mit einem Freund. Auf Höhe der Kreuzung Rauschendes Wasser forderte einer der beiden Jugendlichen den Busfahrer auf zu halten und ihn aussteigen zu lassen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten hielt der Fahrer erst etwa 50 Meter weiter an der Haltestelle Viehtriftstraße. Darüber erzürnt, schlug der Täter auf den Fahrer ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter soll 15 bis 16 Jahre alt sowie zirka 1,70 Meter groß sein. Zudem soll er zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose sowie einer pinkfarbenen Kopfbedeckung bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.