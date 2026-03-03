Lorin Sayim (16) hat etliche Turniere gewonnen, ist dreifache deutsche Meisterin, war dreimal bei der Europameisterschaft und hat die Jugendolympiade als Ziel.

Nun geht’s zur Qualifikation nach Thailand. Siegen ist kein Muss. Sieben Mal in der Woche kommt Sayim in die Trainingshalle des AV 03 Speyer. Sie ist fleißig, zielorientiert, mit einer beneidenswerten Portion Disziplin. „Ich fühle mich fit und bereit“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ über die bevorstehenden Kämpfe in Asien.

„Ich bin dort, um zu boxen. Und ich bin stark. Sonst wär ich nicht nominiert“, macht Sayim deutlich. Sie weiß um die Besonderheit des Ganzen. Trainer Gregory Slowak macht dies deutlicher: „Es sind nur zwei Frauen aus Deutschland, die nach Thailand fliegen, und Lorin ist eine davon.“ Dass sie ihre Kämpfe gewinnt, bedeutet nicht automatisch, tatsächlich ein Ticket zur Jugendolympiade im Senegal zu ziehen.

Sayim entspannt

„Jede Nation bekommt eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern zugewiesen, die sich qualifizieren können. Das Los entscheidet dann“, erklärt Slowak das Prozedere. Dies den Sportlern im Vorfeld zu kommunizieren, hält er für weniger glücklich. Sayim bleibt gelassen und lässt sich nicht demotivieren.

„Egal, welcher Kampf, ich will trotzdem besser sein und gewinnen“, betont sie. Slowak sieht einen weiteren Benefit: „Erstmals internationale Erfahrung außerhalb Europas zu sammeln, ist wertvoll. Das ist ein komplett anderes Niveau.“ Für ihren Erfolg kämpft Sayim nicht nur im Ring. Sie gibt im Box-Alltag alles, vor allem Herzblut.

Speyer pur

„Lorin ist einfach ein Speyerer Mädel aus einem Speyerer Verein. Das heißt, wir müssen viel fahren“, macht Slowak deutlich, dass sich optimale Trainingspartner nicht um die Ecke finden. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern – überall reist die Boxerin aus der Domstadt hin, um vorwärts zu kommen im Ring.

Die Folge: Beim Kaderturnier in Bad Blankenburg siegte Sayim gerade wieder. Im Nationalkader eins, dem obersten Nachwuchskader, steigt sie ins Geviert. Nach Thailand fliegt sie zum ersten Mal ganz alleine, ohne Familie und eigene Trainer. „Aufgeregt bin ich immer. Aber ich hab natürlich auch richtig Lust drauf, vor allem auf die anderen Gegner“, betont Sayim.

Ende Oktober beginnt die Jugendolympiade im Senegal. Nicht nur siegen, sondern auch hoffen heißt es nun für die Boxerin bei der Qualifikation. Pläne darüber hinaus gibt es durchaus: Die deutsche Meisterschaft der Unter-19-Jährigen im Juni, die Welt-Titelkämpfe im Sommer und – sollte der Senegal nicht klappen – die EM der U18 in Köln.