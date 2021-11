Am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr findet die fünfte Musikalische Abendandacht in der Reihe Musiker aus der Nachbarschaft statt. Bei dieser Veranstaltung sind diesmal die Saxophonistin Alexandra Lehmler und der Bassist Matthias Debus zu Gast. In Dudenhofen sind beide gerne gehörte Musiker, diesmal treten der von hier stammende Bassist mit seiner Tandem-Partnerin Alexandra Lehmler gemeinsam auf.

Jazz ist Personenmusik, und ihre Kompositionen sind ein Spiegel der musikalischen Persönlichkeiten von Alexandra Lehmler und Matthias Debus: feurig, energisch, wandlungsfähig, mit vollem Herzen gebunden an die Sinnlichkeit von Klang, Groove und Melodie und auf eine sehr zeitgenössische Art zeitlos.

Das Leben schreibt oft die schönsten Geschichten- so entstehen zumindest bei Lehmler und Debus oft Ideen für neue Stücke oder Projekte. Seit 20 Jahren sind sie ein Paar auf und jenseits der Bühne, stark miteinander verwoben und durch alle Freuden und Spannungen, die das Leben so mit sich bringt, immer stärker geworden.

Die nächste musikalische Andacht mit dem Wulfert-Ensemble findet am 12. Dezember um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben.

Geimpfte oder Genesene benötigen keine Voranmeldung, Einchecken in der Kirche ist per Luca-App oder schriftlich möglich. Bitte bringen Sie Ihre Nachweise mit. Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene werden gebeten, sich unter www.jesaja.org vorab anzumelden, da aus diesem Personenkreis nur maximal 25 Personen zugelassen sind. Eine Testpflicht besteht nicht, es besteht Maskenpflicht und Abstandspflicht.