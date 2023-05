Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Petra Scheid von der Agentur für Arbeit in Speyer ist seit 2000 Berufsberaterin. In den vergangenen Jahren konnte sie angesichts eines „Super-Ausbildungsmarkts“ Schüler und Eltern stets beruhigen: „Sie finden was.“ In diesem Jahr ist alles anders. Corona bringt Schicksale wie das von Nico Waldinger aus Römerberg mit sich.

Speyer. Den jungen Berghausener hat Petra Scheid vor rund eineinhalb Jahren kennengelernt. Sie hat in Speyer am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Oberstufenschüler für die richtige