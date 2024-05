Gegen einen 77-Jährigen, der sich offenbar im psychischen Ausnahmezustand am Donnerstag gegen 23.50 Uhr im Erlich mit drei Messern auf der Straße aufhielt, setzte die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben einen Taser ein. Demnach hätten Angehörige des Mannes die Beamten verständigt und mitgeteilt, dass dieser sich aus psychischer Ursache mit den Messern bewaffnet habe und auf die Straße geeilt sei. Die Beamten trafen den Mann vor Ort an: Auf ihre Forderung , die Messer wegzulegen, habe der Mann nicht reagiert und sei weitergegangen. Auf dem Parkplatz des Hochhauses „Max und Moritz“ in der Friedrich-Ebert-Straße umstellten die Einsatzkräfte den Mann demnach „und forderten ihn ultimativ zum Weglegen der Messer auf“, heißt es weiter. Weil er jedoch weiter auf keinerlei Ansprache reagiert habe und um Gefahren für Unbeteiligte, Einsatzkräfte und auch den Mann selbst weitgehend zu minimieren, setzten die Beamten den Taser ein. Der Mann sei dabei leicht verletzt und anschließend in eine psychiatrische Fachklinik aufgenommen worden. Unbeteiligte seien nach bisherigen Erkenntnissen weder beteiligt gewesen noch verletzt worden.