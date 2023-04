Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unverändert 84 Coronavirus-Infizierte gab es laut Stadt am Mittwoch in Speyer. Die Anzahl der noch Erkrankten (sechs) ist damit sinkend, was auch eine geringere Auslastung des Abstrichzentrums in der Halle 101 und der Corona-Ambulanz im früheren Stiftungskrankenhaus mit sich bringt. Deshalb wird geprüft, wie diese Strukturen angepasst werden können.

In den vergangenen 14 Tagen waren laut Stadtverwaltung im Schnitt 13 Personen pro Tag im Abstrichzentrum und eine Person pro Tag in der Corona-Ambulanz. Beim Abstrichzentrum war in der ersten Mai-Woche