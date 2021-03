Die IG Metall hat am Mittwoch in Speyer ihre Warnstreiks im aktuellen Tarifkonflikt fortgesetzt. Bei der Messtechnik-Firma Bopp & Reuther am Neuen Rheinhafen war es schon die zweite Arbeitsniederlegung.

„Warnstreik und Pandemie-konforme Menschenkette“ – so heißen die früheren Massenveranstaltungen in Zeiten von Corona. Einen Autokorso wie an den Vortagen in anderen Teilen der Pfalz plant die Gewerkschaft für Speyer bislang nicht. Rund 25 Mitarbeiter des Messtechnik-Anbieters Bopp & Reuther versammelten sich am Straßenrand und hinter Flatterband, jeweils mit Maske und Abstand aufgereiht. „Wir hoffen, dass sich jetzt etwas bewegt“, so Birgit Mohme, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. Derzeit gebe es kein akzeptables Angebot und keinen neuen Verhandlungstermin im Tarifkonflikt für die Metall- und Elektroindustrie, bedauerte sie.

Die Forderungen der Gewerkschaft seien dabei der schwierigen wirtschaftlichen Situation angemessen, betont Mohme. Betriebe, die darauf angewiesen seien, könnten einen Teil der erhofften Entgelterhöhung für Beschäftigungssicherung gegenrechnen. „Es wird berücksichtigt, wie diese durch die Krise kommen“, sagte Mohme. Für diese Woche sind weitere Warnstreiks bei Speyerer Unternehmen angekündigt – am heutigen Donnerstag bei PFW Aerospace. Nach Ostern seien erneute Streiks denkbar, betont die Gewerkschaftsfrau.