Die Gewerkschaft IG Metall ruft Mitarbeiter von Speyers größtem industriellen Arbeitgeber PFW Aerospace GmbH für Mittwoch, 3. März, zu einem Warnstreik auf. Es gehe darum, für eine Entgeltsteigerung und Beschäftigungssicherung Zeichen zu setzen. Die Gewerkschaft ist unzufrieden mit den bisherigen drei Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen und erhöht damit vor der am 12. März geplanten vierten Verhandlung den Druck.

Der Warnstreik bei PFW falle wegen der Corona-Situation und der Kurzarbeit anders aus als in der Vergangenheit, so Bevollmächtigte Birgit Mohme: „Wir rufen die Belegschaft auf, eine Stunde früher Feierabend zu machen.“ Dies in Verbindung mit dem Weg nach Hause sei dann der Warnstreik. Eine kleine Abordnung der IG Metall werde die Mitarbeiter verabschieden; eine große Kundgebung sei diesmal nicht möglich. Mohme ist dennoch optimistisch, dass wie in früheren Jahren eine hohe Beteiligung der PFW-Mitarbeiter erreicht wird. Sie rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern, die nach der Frühschicht um 12 Uhr und nach der Spätschicht um 21 gehen. Bestreikt werden soll unter anderem auch die Staehle GmbH in Schifferstadt.