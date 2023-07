Die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) wählt am Samstag, 8. Juli (14 Uhr, Begegnungsstätte, Kutschergasse 6), einen neuen Vorstand und will Weichen für ihren Fahrdienst stellen.

Die bisherige Vorsitzende Brigitte Mitsch war im Januar überraschend verstorben. Für ihre Nachfolge kandidiert Thomas Kern, bisher Schriftführer des Vereins. Im Hauptberuf ist er Lehrer am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium.

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Thalis gGmbH, deren Gründung die IBF seit Jahren anstrebt. In ihr soll der Fahrdienst des Vereins aufgehen. Plan bisher war, dass es mehrere Gesellschafter gibt. Von Lebenshilfe, Rotem Kreuz und Stadtwerken gab es auch Interessenbekundungen, aber keine Zusagen. Thalis steht für „Teilhabe am Leben in Speyer“ und soll nicht zu den Akten gelegt werden. Deshalb geht es laut Kern in der Sitzung auch darum, ob die IBF als alleiniger Gesellschafter startet und und später womöglich weitere Interessenten dazunimmt. Eine Arbeitsgruppe habe sich dazu im Vorfeld zweimal getroffen und angeregt, bei einer Gründung verstärkt Wert auf ein Inklusionsunternehmen zu legen.