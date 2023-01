Im Alter von 68 Jahren ist die ehemalige städtische Behindertenbeauftragte Brigitte Mitsch verstorben. Das teilt die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) mit, deren Vorsitzende sie war.

Die in Berlin geborene und in der Pfalz aufgewachsene Mitsch war im Jahr 2004 nach Speyer gekommen und hatte sich vor allem in den vergangenen fünf Jahren stark ehrenamtlich engagiert. Städtische Behindertenbeauftragte war sie von 2018 bis 2022, IBF-Vorsitzende seit November 2017. Vor allem um Barrierefreiheit in der Stadt hat die Rollstuhlfahrerin unermüdlich gekämpft.

„Wenn jemand ein Problem hatte, war sie immer zur Stelle“, beschreibt Thomas Stassek, ihr Stellvertreter bei der IBF, Mitschs Amtsverständnis. Auch die Unterstützung von Behinderten bei der Wohnungssuchen sei ihr ein großes Anliegen gewesen. Mitsch, Mutter von drei Töchtern, war beruflich als Buchhalterin tätig. Stassek spricht von einem überraschenden Tod. Er werde die IBF kommissarisch bis zu Neuwahlen leiten.