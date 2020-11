In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter der städtischen EDV-Abteilung neben ihren anderen Aufgaben 820 digitale Endgeräte konfiguriert. Diese waren seit Monatsbeginn angeliefert worden und werden an Schüler von Speyerer Schulen verliehen. In dieser Woche hat die Auslieferung begonnen.

400 I-Pads und 420 Notebooks befinden sich derzeit auf dem Weg in weiterführende Schulen, die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Sie sollen an Schüler verliehen werden, die darauf angewiesen sind. Möglich wurde das laut Stadtverwaltung mit Mitteln aus dem bundesweiten Förderprogramm „Digitalpakt 2“, aus dem 350.000 Euro als Soforthilfe an die Stadt geflossen sind.

Sandra Selg (SWG), Beigeordnete für Digitalisierung, betont: „Umgehend konnte in 820 Endgeräte investiert werden, was eine zeitnahe Lieferung jener Geräte ermöglichte. Hier haben das städtische Schulamt und die EDV-Abteilung sehr schnell reagiert. Die Bereitstellung digitaler Endgeräte ist ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine zeitgemäße Unterrichtsform.“ Jetzt gelte es, diesen Weg fortzuführen, um moderne Kommunikation an Schulen dauerhaft zu etablieren und weiterzuentwickeln. Die Investition sei eine wichtige Hilfe, sagt etwa Henning Vollrath, Leiter der berufsbildenden Johann-Joachim-Becher-Schule: „Bei uns bekommen alle 21 Schüler, die einen Antrag gestellt haben, ein solches Leihgerät.“

Apps für alle

Als Einsatzbereiche der neuen Geräte nennt die Stadt unter anderem die zentrale und für jede Schule spezifische Versorgung mit Apps wie „Antolin-Lesespiele“, „Blitzrechnen“, „Book Creator“ oder „Erde 3D“. „Die Einrichtung seit Anfang des Monats war eine Herausforderung“, berichtet Andreas Heck, Leiter der EDV-Abteilung. Die Technik werde leihweise für die Zeit des Schulbesuchs zur Verfügung gestellt. Hilfen gebe es auch für Grundschulen, die durch die Kostenübernahme für Apps für die Kommunikation mit Erziehungsberechtigten und Schülern wie „Elternnachricht“ oder „Sdui“, unterstützt würden.