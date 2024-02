Die erste Bilanz der vier Hybridbusse, die seit Anfang des Jahres im Stadtbusverkehr im Einsatz sind, fällt positiv aus.

„Die Fahrzeuge lassen sich sehr gut fahren und unser Fahrpersonal ist zufrieden mit der Performance“, sagt Nicole Blume, Niederlassungsleiterin von DB Regio Bus. Kleinere Probleme habe man nacheinander behoben oder sei noch dabei. Ein Generator im Bus wandle anfallende Bremsenergie in elektrische Energie um. Der Strom werde in einem sogenannten „UltraCap-Modul“ gespeichert. Dieser Speicher versorge das elektrische Bordnetz mit Strom, wenn das Fahrzeug steht, zum Beispiel an Haltestellen. „Alle Funktionen wie das Öffnen und Schließen der Türen, die Innenraumbeleuchtung oder die Belüftung werden nun mit Strom aus dem Speicher betrieben“, erklärt Blume. Wenn ausreichend Energie gespeichert ist, werde das Bordnetz auch während der Fahrt mit Strom aus dem Modul versorgt. Zusätzlich könne überschüssige Speicherenergie genutzt werden, „um als ergänzender Hybridantrieb den Verbrennungsmotor zu entlasten“. Ob weitere Hybridbusse hinzukommen werden, konnte Blume noch nicht sagen.