Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zur zunächst angekündigten Fertigstellung im September hat es nicht ganz gereicht, aber angesichts der Ausmaße des Projekts ist die Verzögerung gering. Im Dezember will die Hornbach Baumarkt AG ihr neues Logistikzentrum in Speyer in Betrieb nehmen. Warum mietet sie sich nur knapp 30 Kilometer entfernt von ihrer südpfälzischen Zentrale ein?

Der Abschied des früheren Nutzers der drei Hektar in der Brunckstraße zog sich hin. Die Firma Elopak als Hersteller von Lebensmittelverpackungen reduzierte ihre Belegschaft in