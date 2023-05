Wie 2022 wird es auch in diesem Jahr in Speyer vier Hofflohmärkte geben. Das teilt das Münchener Unternehmen mit, das hinter der Initiative steht. Für den ersten Termin steht jetzt der Anmeldeschluss an.

Nach dem Prinzip „Anwohner verkaufen im eigenen Hof oder Garten, und das ganze Viertel macht mit“ sind Termine an vier aufeinanderfolgenden Samstagen, jeweils 10 bis 16 Uhr, angesetzt: am 10. Juni in Speyer-Süd, am 17. Juni im Oberkämmerer, am 24. Juni in Speyer-West und am 1. Juli in der Kernstadt. Näheres zu den Konditionen und Anmeldemöglichkeiten finden sich im Netz unter www.hofflohmaerkte-speyer.de. Der Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem jeweiligen Termin, das heißt für die Verkäufer aus Speyer-Süd wird es jetzt knapp. Stadtpläne mit den teilnehmenden Höfen werden laut Ausrichter ungefähr eine Woche vor dem Flohmarkt-Tag veröffentlicht.