Der Dombauverein Speyer verkauft am Samstag, 3. Juli, erneut die beliebten „Dombausteine“ auf dem Wochenmarkt auf dem Festplatz. Wer an diesem Tag nicht in die Stadt kommen kann, hat noch eine andere Möglichkeit, an die Kunstwerke zu kommen.

Gehauen hat die „Dombausteine“ eine Römerberger Steinmetz-Firma aus Sandsteinen, die bei der Erneuerung an der Vierungskuppel des Speyerer Doms ausgebaut wurden. Sie waren über 60 Jahre lang im Kaiserdom verbaut und dienten als Bodenplatte auf der Laufebene der Vierung, teilt der Dombauverein Speyer mit. Weil das Regenwasser über die Steine aber nicht gut ablief, wurden sie ausgebaut und durch eine andere bauliche Lösung ersetzt.

Wer einen mit einem Domrelief versehenen „Domstein“ haben möchte, kann ihn am Samstag, 3. Juli, auf dem Wochenmarkt auf dem Speyerer Festplatz erwerben. Von 8 bis 13 Uhr verkaufen Mitglieder des Dombauvereins die Steine. Zu haben sind sie in drei Größen: acht auf zehn Zentimeter für 60 Euro, 14 auf 18 Zentimeter für 90 Euro sowie 20 auf 26 Zentimeter für 110 Euro. Wer am 3. Juli verhindert sei, könne bei der Geschäftsstelle des Dombauvereins, Edith-Stein-Platz 4, unter Telefon 06232 102116 eine Bestellung aufgeben.