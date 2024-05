Am Samstag, 17 Uhr, unternehmen die Herren des HC Speyer auf dem Weiherhof den nächsten Versuch, den ersten Sieg in der laufenden Oberliga-Spielrunde einzufahren. Mit dem Tabellenzweiten HTC Neunkirchen wartet aber eine Mannschaft, gegen die sich die Domstädter in den letzten Jahren immer recht schwer getan haben, sowohl in der Halle, als auch auf dem Feld.

Erfahrung fehlt

Viel zu erben gab es gegen diesen Kontrahenten nicht. Auch diese Mal dürften die Saarländer alles daran setzen, die Punkte mitzunehmen. Gegen gestandene Mannschaften haben es die aus der Jugend aufgerückten, noch unerfahrenen jungen Burschen im HC-Dress schwer, wie der bisherige Saisonverlauf zeigte.

Auch mit der körperlichen Fitness ist Trainer Stephan Platz nicht ganz einverstanden. Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen würde dem Team ein Erfolgserlebnis gut tun und das angekratzte Selbstvertrauen etwas stärken. Mit bisher zwei eingespielten Punkten steht die Mannschaft zwar am Tabellenende. Noch ist sie aber nicht abgestiegen.

Denn in den ausstehenden sechs Begegnungen sind noch 18 Punkte zu vergeben.