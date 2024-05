Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 5:0-Sieg des FCK gegen Eintracht Braunschweig schießt Geschäftsführer Thomas Hengen gegen die Kritiker. Trainer Friedhelm Funkel legt ein Geständnis ab.

Thomas Hengen, Geschäftsführer des FCK: Der sogenannte Trümmerhaufen hat heute funktioniert. Ich finde es im Moment too much hier in der Umgebung, Bei uns ist im Moment zu viel