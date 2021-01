Thomas Wittemund als Trainer und sein Co Dennis Markert betreuen auch in der kommenden Saison Verbandsliga-Aufsteiger TSV Speyer, der mit zwei Siegen in die unterbrochene Runde startete. Das teilte der Verein der RHEINPFALZ am Sonntagabend auf Anfrage mit.

Dauerkarten gelten

Speyer wolle dann eine prägende Rolle spielen, informierte der TSV. Abteilungsleiter Ralph Schröder peilt mittelfristig den Einzug in die Pfalzliga an. Nahezu unverändert gehe daher die Mannschaft in der nächsten Spielzeit auf Torejagd. Männerwart Kay Kraus und Benny Eisensteck hielten den wichtigen Stamm und verhandelten mit Verstärkungen.

Die erworbenen Dauerkarten behielten auch 2021/22 ihre Gültigkeit. Zum Auftakt planen die Speyerer wieder eine besondere Aktion. Auch alle verantwortlichen Trainer der Jugendmannschaften blieben den Speyerern treu.