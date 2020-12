Virtuelle Weihnachtsfeiern waren in dieser Saison in, und so schritt auch der dreiköpfige Vergnügungsausschuss der Pfalzliga-Handballerinnen des TuS Heiligenstein zur Tat und bat zwischen den Jahren zur Videokonferenz.

Drei Stunden dauerte das Happening, zu dem sich die Mädels und ihre Betreuer herausputzten. Ob rote Zipfelmütze oder Geweih auf dem Kopf, Tannenbaum, weiße Wand oder Fenster im Hintergrund, Tasse, nummeriertes Dubbeglas oder anregendes Getränk in der Hand, 20 strahlende Gesichter erschienen auf den Bildschirmen.