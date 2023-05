Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 26:2 Punkten hat die neuformierte und erstmals an der Spielrunde teilnehmende zweite Handballmannschaft des TSV Speyer die Meisterschaft in der Kreisklasse B Gruppe 2 vor der Spielgemeinschaft (SG) Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam III gewonnen. Die von dem Gespann Aaron Werner und Sascha Gauweiler trainierte Truppe steigt nach dieser Saison in die A-Klasse auf.

Der in Böbingen wohnende und in Schwegenheim aufgewachsene Werner durchlief als Handballer im Jugendbereich sämtliche Altersklassen seines Heimatvereins TV Schwegenheim, kurzzeitig unterbrochen durch eine