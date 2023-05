Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball: Kommende Woche soll auch in den Sporthallen der Ball wieder in Tore fliegen. Wie ist die Audgangslage dafür bei den drei Pfalzligisten und dem Verbandsliga-Neulig aus der Region?

Die Handballer sollen nach aktueller Planung am 3. Oktober in die Hallenrunde starten. In der Pfalzliga der Herren sind die TG Waldsee, die HSG Dudenhofen/Schifferstadt und Rückkehrer TuS Heiligenstein